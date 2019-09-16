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Россияне смогут взять ипотеку под три процента годовых 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Россияне смогут взять ипотеку под три процента годовых
Фото: РИА Новости
Глава Мордовии Владимир Волков заявил о готовности муниципалитетов республики включиться в программу льготной ипотеки для жителей сельских территорий. Об этом сообщается на официальном портале правительства Мордовии.
Регион уже готовится к запуску льготной «деревенской ипотеки», отмечается в сообщении. Начиная с 2020 года селяне Мордовии смогут рассчитывать на ипотеку под три процента годовых. Первоначальный взнос по таким кредитам будет составлять 10 процентов.
Участвовать в программе смогут жители сельских населенных пунктов с населением до 40 тысяч жителей.
«Наши муниципалитеты, за исключением Рузаевки, все подходят под эту программу. В республике началась масштабная подготовка к строительству — отведение участков, подведение к ним коммуникаций, инженерной инфраструктуры», — приводятся на правительственном сайте слова Волкова.
Глава республики добавил, что в рамках реализации в Мордовии программы «Развитие сельских территорий» планируется решить вопросы развития дорожной сети, модернизации инфраструктуры деревень и обеспечения их интернетом.
Ранее стало известно о запуске льготной «деревенской ипотеки» властями Белгородской области. Получить кредит на строительство дома в сельской местности жители региона могут по ставке в один процент годовых.
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Комментарии1
Недвижимость , Владимир Волков
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