Москвичи полюбили спекулировать на жилье

В Москву вернулся спекулятивный спрос на жилье: не менее 10 процентов сделок заключается в инвестиционных целях — для последующей перепродажи. Об этом говорится в материалах компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в распоряжении редакции).

«Еще два года назад мы с уверенностью говорили, что квартиры на рынке недвижимости приобретаются исключительно для проживания самих покупателей. Сегодня ситуация изменилась. Основная доля приобретений — все еще покупки "для себя", но доля инвестиционых сделок составляет порядка 10 процентов», — приводятся в материалах слова управляющего директора брокерского департамента компании Ирины Пешич.

По статистике «Миэль-Сеть офисов недвижимости», большинство инвестиционных покупок совершается в новостройках: владельцы рассчитывают перепродать приобретенные квадратные метры после окончания строительства. Кроме того, у инвесторов популярны нежилые помещения на первых этажах новостроек. В этом случае доход планируется извлекать от сдачи недвижимости в аренду.

В компании подчеркивают, что инвесторы чаще всего останавливают свой выбор на жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью, рядом со станциями метро или железной дороги. Как правило, речь идет об объектах, строящихся в черте МКАД либо на территории Новой Москвы.