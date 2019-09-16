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Москвичи полюбили спекулировать на жилье 

Lenta.ru 28 минут назад
Москвичи полюбили спекулировать на жилье
Фото: РИА Новости
В Москву вернулся спекулятивный спрос на жилье: не менее 10 процентов сделок заключается в инвестиционных целях — для последующей перепродажи. Об этом говорится в материалах компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в распоряжении редакции).
«Еще два года назад мы с уверенностью говорили, что квартиры на рынке недвижимости приобретаются исключительно для проживания самих покупателей. Сегодня ситуация изменилась. Основная доля приобретений — все еще покупки "для себя", но доля инвестиционых сделок составляет порядка 10 процентов», — приводятся в материалах слова управляющего директора брокерского департамента компании Ирины Пешич.
По статистике «Миэль-Сеть офисов недвижимости», большинство инвестиционных покупок совершается в новостройках: владельцы рассчитывают перепродать приобретенные квадратные метры после окончания строительства. Кроме того, у инвесторов популярны нежилые помещения на первых этажах новостроек. В этом случае доход планируется извлекать от сдачи недвижимости в аренду.
В компании подчеркивают, что инвесторы чаще всего останавливают свой выбор на жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью, рядом со станциями метро или железной дороги. Как правило, речь идет об объектах, строящихся в черте МКАД либо на территории Новой Москвы.
Ранее в компании сообщали о снижении цен на первичную недвижимость столицы. По статистике «Миэль», за август квадратный метр в новостройках Москвы потерял в цене полтора процента. Средняя стоимость столичного «квадрата» составила к началу сентября 210 тысяч рублей.
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Недвижимость , Миэль
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