Военных не лишат права на квартиру из-за родственников

Военнослужащие не потеряют право на обеспечение жильём, если их родственники, служащие по контракту, уже участвовали в накопительно-ипотечной системе (НИС). Законопроект Правительства с соответствующими поправками в законодательство Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 сентября.

Поводом для разработки законопроекта стало решение Конституционного суда, о признании пункта 15 статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» не соответствующей 17, 19, 40 и 55 статьям Конституции и нарушающим права военных.

Свое внимание на статью Суд обратил после заявления Анатолия Удовиченко, которого вычеркнули из реестра нуждающихся в жилье военных из-за того, что его служащая по контракту супруга уже поучаствовала в НИС. По оценке Конституционного суда действующие нормы «не имеют объективного и разумного оправдания», поскольку ставят такую категорию военных, как Анатолий Удовиченко, в неравное положение с другими военнослужащими, которые не состоят в супружеских отношениях с участниками НИС.