Россиянам разрешат не ставить счетчики тепла

Россиянам разрешат не устанавливать счетчики тепла в квартирах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. В ведомстве Игоря Артемьева полагают, что сегодняшняя ситуация похожа на навязывание гражданам определенных услуг.

«Необходима не обязательная установка счетчиков, а оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и развитие института энергосервисных контрактов», — рассказал «Известиям» замглавы ФАС Виталий Королев.

В Федеральной антимонопольной службе считают, что один из недостатков обязательной установки счетчиков в новостройках — невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

Норма об обязательных счетчиках действует с 2012 года. С этого момента некоторые представители власти, депутаты о общественники не раз пытались инициировать ее отмену, однако успеха никому из них добиться не удалось.