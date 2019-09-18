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В Москве нашли слишком много дешевых квартир 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
Фото: ТАСС
В августе 2019-го объем предложения недорогого строящегося жилья в Москве превысил миллион квадратных метров, следует из материалов агентства «Метриум», предоставленных редакции «Ленты.ру».
Это произошло впервые с марта 2018-го, когда общая площадь представленных в продаже квартир эконом— и комфорткласса также достигла миллиона «квадратов». Эксперт объясняют увеличение объема предложения снижением спроса.
«Рост объема предложения связан с выходом в продажу новых проектов и замедлением активности покупателей, — утверждают в «Метриум». — В жилых комплексах, которые появились на рынке в августе, идет реализация около тысячи квартир — это очень значительный объем. При этом в августе было отмечено снижение числа сделок в годовом выражении. Это значит, что заметный рост цен, произошедший за год, а также рост ипотечных ставок привел к уменьшению спроса и, как следствие, обострению проблемы затоваривания рынка».
По данным аналитиков, всего в московских новостройках массового сегмента продается 17,3 тысячи квартир.
Ранее сообщалось, что по итогам августа средневзвешенная цена строящегося жилья в Москве составила 210 тысяч рублей за квадратный метр. За месяц столичный «квадрат» подешевел более чем на полтора процента. Наибольшее падение ценовых показателей зафиксировано в сегменте новостроек бизнес-класса: улучшенный квадратный метр подешевел на два процента, до 246 тысяч рублей.
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Недвижимость , Рынки , Экономика , Lenta.ru
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