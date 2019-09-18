Реализация подсолнечника в России выросла в 4 раза

В августе текущего года российские сельхозпредприятия реализовали в 4 раза больше подсолнечника, чем в прошлом году, сообщает «ПроЗерно» со ссылкой на данные Росстата

Так, в августе 2019 года было реализовано 126,8 тыс. тонн подсолнечника.

С августа 2018 года по июль 2019 года отечественные сельхозпредприятия отгрузили 7,24 млн тонн подсолнечника, что на 15% больше, чем в предыдущем сезоне. Этого удалось достигнуть благодаря рекордному урожаю. В сезоне 2018/19 урожай подсолнечника в России составил 12,7 млн тонн. Это на 23% больше, чем в предыдущем сезоне.

ИД «Сфера»