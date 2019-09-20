Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.80
$
63.93
70.44
70.62
Прогноз
23.09 – 30.09
$
64.39
70.15
Индексы и котировки Brent
64.73
–0.19 Золото
1503.76
+0.01 РТС
1375.03
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
20.09
1.1050
+0.0015
05.09
1.1035
17.09
06.09
26.08

В Москве упали продажи новых квартир 

Lenta.ru 4 часа назад
В Москве упали продажи новых квартир
Фото: РИА Новости
В минувшем августе на столичном рынке новостроек было заключено 4,99 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 12 процентов меньше, чем в июле, когда москвичи оформили 5,6 тысячи таких договоров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росреестра.
В сравнении с показателем за август 2018-го число сделок с новым жильем в Москве сократилось почти на четверть, констатируют аналитики: тогда в городе за месяц было подписано более 6,6 тысячи ДДУ.
«На первичном рынке нежилой (коммерческой) недвижимости также зафиксировано снижение числа сделок: в августе оформлено 1,68 тысячи договоров долевого участия — на 15 процентов меньше, чем в июле (1,98 тысячи ДДУ), и на 4 процента ниже аналогичного месяца 2018 года», — отмечается в сообщении.
Всего с начала 2019-го в Росреестре зарегистрировано более 57 тысяч сделок с новым жильем — на 22 процента больше, чем за восемь месяцев прошлого года.
Ранее стало известно, что в августе 2019-го объем предложения недорогого строящегося жилья в Москве превысил миллион квадратных метров. Это произошло впервые с марта 2018-го, когда общая площадь представленных в продаже квартир эконом— и комфорткласса также достигла миллиона «квадратов». Эксперты объясняют увеличение объема предложения снижением спроса.
Какие профессии особо востребованы в России
Последние новости
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки Профессиональные праздники россиян оказались под ударом Профессиональные праздники россиян оказались под ударом
Комментарии
Недвижимость , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Страшная зима: Украина потеряла российский газ563
Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах
Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах7
«Пятерочка» открыла магазин в новой концепции
«Пятерочка» открыла магазин в новой концепции
Россиян заставят больше работать
Россиян заставят больше работать35
Украине предрекли падение цен на жилье
Украине предрекли падение цен на жилье1
Видео
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
05:39
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Экономика Статьи
Россиян заставят больше работать
00:37
Россиян заставят больше работать
Экономика Статьи
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
01:33
Потрясения на рынке нефти: что ждет рубль
Экономика Рынки
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
05:23
Греф рассказал о переименовании Сбербанка
Компании
Медведев назвал новый МРОТ
01:19
Медведев назвал новый МРОТ
Личный счет
Без газа не выжить: Украина прогнется под Россию
02:03
Без газа не выжить: Украина прогнется под Россию
Экономика Статьи
Работать некому: россияне гонят мигрантов
10:08
Работать некому: россияне гонят мигрантов
Экономика Статьи
Украина анонсировала новое предложение для России
03:51
Украина анонсировала новое предложение для России
Экономика
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
00:30
Баррель поплыл: у рубля нет шансов
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение