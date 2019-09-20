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В Москве за 8 месяцев число ипотечных сделок выросло на 5% 

РИА Недвижимость 3 часа назад
В Москве выросло число ипотечных сделок
Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо
С января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,393 тысячи договора ипотечного жилищного кредитования, что на 5% выше показателя аналогичного периода 2018 года и на 5,5% превышает количество зарегистрированных за весь 2017 год ипотек, говорится в сообщении управления.
"В августе же текущего года в столице оформлено 7006 договоров ипотечного кредитования. По сравнению с показателем июля снижение составило 13%. В годовом выражении количество договоров уменьшилось на 15% — 8266 ипотек было зарегистрировано в августе прошлого года", — отмечается в нем.
За последние 5 лет подобное месячное снижение отмечалось лишь в 2015 году, когда динамика зарегистрированных управлением в августе ипотек к июлю составляла минус 16%. Тогда же было зафиксировано падение на 28% и в годовом выражении: 2556 против 3574 в августе 2014, добавляется в материале.
"Последний месяц лета стал первым после перехода строительной отрасли на новую модель финансирования. Вероятно, количественные колебания по всем сделкам в Москве вызваны, в том числе, состоянием адаптации рынка к реформе долевого строительства. В свою очередь на покупательский спрос мог повлиять фактор ожидания более выгодных кредитных предложений от банков на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ", — объясняется в сообщении.
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Недвижимость , Центральный банк России , Росреестр
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