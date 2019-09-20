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Украине предрекли падение цен на жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
Украине предрекли падение цен на жилье
Фото: РИА Новости
Депутаты Верховной Рады решили отменить паевый взнос на развитие инфраструктуры, который взимался с украинских застройщиков в предыдущие годы. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Участники рынка недвижимости полагают, что отмена сбора позволит снизить цены на жилье в стране, пишет деловое издание UBR.ua.
Если документ будет окончательно принят в парламенте и подписан президентом, девелоперам больше не придется выплачивать в бюджеты муниципалитетов процент от сметной стоимости проекта. В настоящее время этот сбор составляет до 4 процентов, если говорить о строительстве жилых домов, и до 10 процентов в случае с объектами коммерческой недвижимости.
По мнению авторов законопроекта, механизм паевого взноса морально устарел, кроме того, он потворствует коррупции: деньги, которые должны тратиться на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, в реальности оседают в карманах местных чиновников.
Эксперты украинского рынка недвижимости считают, что результатом отмены сбора может стать уменьшение стоимости жилья для конечного потребителя: на 0,1-4 процента в зависимости от региона. При этом специалисты указывают, что принятие закона повлияет только на цены в новых жилых комплексах, которые пока проектируются.
«Остаются вопросы к прозрачному выделению земли под строительство, получению разрешений на строительство и, как ни странно, процессу ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, на сегодняшний день нет никаких гарантий, что отмена паевого взноса не таит в себе каких-либо закулисных вопросов», — заявил UBR.ua представитель одного из украинских застройщиков Александр Панфилов.
По данным портала недвижимости DOM.RIA, в сентябре 2019-го средняя стоимость квадратного метра жилья в Киеве составляет 29,3 тысячи гривен (1,2 тысячи долларов, или 76,6 тысячи рублей).
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Комментарии1
Недвижимость , Александр Панфилов , Верховная Рада
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