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Москвичей научат покупать квартиры напрямую у города 

Москва24 + ещё 1 6 часов назад
Москвичей научат покупать квартиры напрямую у города
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве пройдут обучaющие семинaры о том, кaк aрендовaть и купить недвижимость нaпрямую у городa, передает портал мэра и правительства столицы.
Открытые бесплатные лекции пройдут в рамках 41-й выставки-ярмарки "Недвижимость от лидеров", которая пройдет с 26 по 29 сентября в Гостином дворе.
Посетители узнают о порядке проведения электронных торгов и гарантиях юридической чистоты сделок, а также о сервисах, которые помогут участвовать в аукционах.
Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что таким образом можно также приобрести место для парковки и помещение для бизнеса.
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Недвижимость , Геннадий Дегтев , Правительство Москвы
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