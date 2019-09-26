Москвичей научат покупать квартиры напрямую у города

В Москве пройдут обучaющие семинaры о том, кaк aрендовaть и купить недвижимость нaпрямую у городa, передает портал мэра и правительства столицы

Открытые бесплатные лекции пройдут в рамках 41-й выставки-ярмарки "Недвижимость от лидеров", которая пройдет с 26 по 29 сентября в Гостином дворе.

Посетители узнают о порядке проведения электронных торгов и гарантиях юридической чистоты сделок, а также о сервисах, которые помогут участвовать в аукционах.