Банки увеличили размер кредитов российским пенсионерам

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки выдали клиентам старше 60 лет кредитов на 20% больше, чем год назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.

По данным издания, в январе-августе 2019 года средняя сумма потребительской ссуды в России увеличилась на 12,7% (до 180,4 тысяч рублей), однако в категории кредитов для граждан от 60 до 65 лет рост суммы составил 21,7% (до 136,3 тысяч рублей). При этом размер ссуд для клиентов старше 65 лет вырос на 19,8% (до 99,7 тыс. руб.).

При этом в НБКИ подчеркнули, что банки увеличивают лимиты кредитования только для узкой группы пожилых заемщиков.

Опрошенные изданием эксперты связали пристальное внимание банков к пенсионерам с тем, что даже после выхода на пенсию многие из них продолжают работать. А также с тем, что «фактический ежемесячный уровень дохода данной категории заемщиков может оказаться заметно выше величины пенсии».

«Динамика располагаемых доходов пенсионеров с учетом ежегодных индексаций могла позитивно повлиять на уровень одобрения и лимиты для соответствующей категории заемщиков», — пояснил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

При этом в ВТБ изданию пояснили, что не фиксируют рост среднего размера потребкредитов для пенсионеров. А в Сбербанке отказались от комментариев.

Ранее газета «Известия» сообщила, что просрочки по потребкредитам среди россиян старшего поколения в три раза выше, чем у молодежи. Несмотря на то, что у заемщиков старшего возраста традиционно выше платежная дисциплина и есть ни от чего не зависящий доход, им сложнее справиться с непредвиденными обстоятельствами, которые, например, связаны с резким ухудшением здоровья, пояснили изданию эксперты.