Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

Ряд крупнейших российских банков решили с 1 октября снизить ипотечные ставки, это следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.

Ранее о снижении ставок по ипотеке объявил Сбербанк

Альфа-банк, Решение снизить ставки, как следует из опроса, также приняли Газпромбанк Райффайзенбанк и "Дом.РФ". Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составит 7,3% годовых, в Газпромбанке — 8,7%, в Альфа-банке — 8,49% годовых, Райффайзенбанке — 8,99% годовых, "Дом.РФ" — 8,5% годовых.

По данным Банка России, средняя ипотечная ставка в России в августе снизилась до 9,91% с 10,24% в июле. Ипотечный портфель на 1 августа составил 7,2 триллиона рублей. Еще в начале года российские банки повышали ставки по ипотеке.