Ряд крупнейших российских банков решили с 1 октября снизить ипотечные ставки, это следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА Новости.
Ранее о снижении ставок по ипотеке объявил Сбербанк.
Решение снизить ставки, как следует из опроса, также приняли Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и "Дом.РФ". Минимальная ставка по ипотеке в Сбербанке составит 7,3% годовых, в Газпромбанке — 8,7%, в Альфа-банке — 8,49% годовых, Райффайзенбанке — 8,99% годовых, "Дом.РФ" — 8,5% годовых.
Также возможность снижения ипотечных ставок допустили в банке "Открытие", а "Росбанк Дом" и Московский кредитный банк заявили, что примут решение о корректировке ставок в соответствии со складывающейся конъюнктурой рынка.
В настоящее время Минфин, Минстрой, Банк России и Минэкономразвития совместно с "Дом.РФ" по поручению президента России Владимира Путина разрабатывают дополнительные меры по снижению ставок по ипотеке до 8% годовых и менее.
По данным Банка России, средняя ипотечная ставка в России в августе снизилась до 9,91% с 10,24% в июле. Ипотечный портфель на 1 августа составил 7,2 триллиона рублей. Еще в начале года российские банки повышали ставки по ипотеке.