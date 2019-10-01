Дом Курта Кобейна выставили на продажу

Дом солиста группы Nirvana Курта Кобейна и его жены Кортни Лав в Сиэтле выставили на продажу. Об этом сообщает patch.com.

Отмечается, что имущество оценивается в $7,5 млн В объявлении сказано, что площадь дома составляет больше 8000 кв. м. Он был построен в 1902 году, однако особняк недавно отреставрировали. Здание находится недалеко от озера Вашингтон.

Кобейн купил этот дом в 1994 году, незадолго до своей смерти.

В 1997 году Лав выставила особняк на продажу за $2,9 млн После этого о судьбе дома не было никакой информации.

Ранее сообщалось, что чек на имя Курта Кобейна нашли в Вашингтоне.