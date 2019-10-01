Почти четверть строящегося в России жилья оказалось в зоне риска

Около 24% строящегося в России жилья оказалось в зоне риска, девелоперы этих объектов не смогли получить ни банковского финансирования, ни права привлекать средства дольщиков по старым правилам, рассказали РИА Недвижимость в риелторском агентстве "Метриум".

Реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. Для ряда проектов, соответствующих утвержденным правительством России критериям, сделано исключение — если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия (ДДУ) не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам.

Доказать свое право привлекать напрямую деньги дольщиков в определенные проекты застройщики должны были до 1 октября. К 30 сентября ни получить проектного финансирования в банках, ни подать необходимые для работы по старым правилам документы не смогли 660 из 3,2 тысячи российских застройщиков, возводящие 28,5 миллиона квадратных метров жилья, подсчитали в "Метриуме".

По словам управляющего партнера компании Марии Литинецкой , скорее всего, эти компании не смогли получить банковский кредит на приемлемых для себя условиях. Есть вероятность, что они сумеют получить кредиты под свои проекты в ближайшие месяцы, но тот факт, что они не успели это сделать за последние полгода, сам по себе красноречив, подчеркнула она.

"Если застройщик не может больше привлекать деньги дольщиков напрямую и при этом не получил банковское финансирование, то возникает перспектива заморозки строительства и невыполнения обязательств перед дольщиками, которые уже успели вложиться в проект до начала реформы", — отметила Литинецкая.

По данным компании, больше всего девелоперов, оказавшихся в зоне риска, насчитывается в Красноярском и Краснодарском краях, Башкортостане и Ленинградской области. В Красноярском крае доля потенциально проблемных строек составляет 52% (1,5 миллиона квадратных метров) общего объема строительства в регионе. В Краснодарском крае без финансирования может оказаться 41% (4 миллиона квадратных метров) строящегося жилья. В Башкирии таких объектов около 39% (1,7 миллиона квадратных метров), в Ленобласти — 36% (1,5 миллиона квадратных метров).

В Москве в "подвешенном" состоянии оказались только 17% строящихся объектов, в Санкт-Петербурге — 15%, в Подмосковье — 14%, рассказали в компании.

Как добавили в ней, сохранить за собой право завершить текущие проекты по старым правилам сумело подавляющее большинство российских застройщиков (2,4 тысячи компаний), строящие в общей сложности 71 миллиона квадратных метров жилья. На проектное финансирование и эскроу-счета перешли 760 застройщиков. Общая площадь застройки в их проектах составляет 18,8 миллиона квадратных метров (16% общего объема жилищного строительства в стране).