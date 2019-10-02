Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.31
$
65.55
71.40
71.60
Прогноз
07.10 – 14.10
$
65.50
71.00
Индексы и котировки Brent
58.95
–0.72 Золото
1476.60
+0.01 РТС
1329.37
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0914
–0.0159
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

Названы города России с дешевеющим жильем 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Названы города России с дешевеющим жильем
Фото: ТАСС
По итогам третьего квартала 2019-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла в 60 из 72 крупнейших городов России, снижение цен отмечено лишь в 11 муниципалитетах. Наиболее заметно за три месяца подешевели строящиеся «квадраты» в Нижнем Тагиле — почти на три процента, следует из материалов портала Domofond.ru, предоставленных редакции «Ленты.ру».
На втором месте по масштабам падения цен на первичное жилье — Белгород (минус 2,5 процента за квартал). В список антилидеров также попали: Саранск, Омск, Пенза, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Кострома, Нижневартовск, Курган и Севастополь. В последнем стоимость «квадрата» уменьшилась на незначительные 0,2 процента, в остальных — на 0,3-2 процента.
Наибольший рост цен на квартиры в июле — сентябре показали Химки (плюс 14 процентов) и Новосибирск (плюс семь процентов). Также ощутимо (на четыре-шесть процентов) подорожала жилая недвижимость в Иркутске, Хабаровске, Балашихе, Барнауле, Перми, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах и в Уфе.
В Москве рост средней стоимости первичного жилья составил 2,8 процента за квартал, подсчитали аналитики.
«Рост цен на новостройки в третьем квартале обусловлен переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир, — отмечают в Domofond.ru. — На данный момент рост цен меньше, чем прогнозировали кредитные организации».
Ранее, в сентябре, эксперты спрогнозировали снижение уровня доступности жилья в России. По их мнению, в обозримом будущем в стране уменьшатся объемы строительства жилой недвижимости, и цены на этом фоне продолжат расти. В результате может произойти резкое падение спроса на квадратные метры.
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
Последние новости
В Сирии испытали российскую С-500 В Сирии испытали российскую С-500 Северная Корея обстреляла Японию Северная Корея обстреляла Японию Глава ФСИН лишился должности Глава ФСИН лишился должности
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль попал в «крест смерти»
Рубль попал в «крест смерти»3
Минфин нашел способы регулирования криптовалют
Минфин нашел способы регулирования криптовалют
России угрожает заокеанская «газовая дубинка»
России угрожает заокеанская «газовая дубинка»39
Москвичи массово захотели переехать
Москвичи массово захотели переехать
Четыре шага на Восток: зачем Россия идет в Азию
Четыре шага на Восток: зачем Россия идет в Азию3
Видео
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение