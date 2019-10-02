Обманутых дольщиков в России станет вдвое больше

Эксперты прогнозируют резкое увеличение числа обманутых дольщиков в России, так как 637 застройщиков не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.

По словам члена президиума «Опоры России» Дмитрия Котровского, реестр дольщиков, оставшихся без долгожданных квартир, может увеличиться минимум в 2 раза — до 400 тысяч человек. В едином реестре проблемных объектов ДОМ.РФ в настоящее время числится 16,9 млн квадратных метров жилья обманутых дольщиков (3281 дом).

Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры, — приводит газета «Известия» слова эксперта.

При этом часть девелоперов ещё имеет шанс получить кредиты. Как пояснил Котровский, некоторые компании остались без банковских средств из-за неправильно оформленных документов.

Согласно оценке президента ГК «Основа» Александра Ручьёва , 10% потенциально проблемных застройщиков находятся в Москве, около 25% — в Московской области, 65% — в других регионах страны.

Вместе с тем в Минстрое изданию рассказали, что только 774 девелопера из 3850 смогли получить одобрение банков на проектное финансирование, и ещё 2439 девелоперов получили разрешение на достройку своих проектов по старым правилам.