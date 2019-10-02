Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.37
71.26
71.43
Прогноз
07.10 – 14.10
$
65.50
71.00
Индексы и котировки Brent
58.85
+0.27 Золото
1487.12
+0.17 РТС
1320.30
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0921
–0.0152
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

Рост цен на жилье в России прекратился 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Рост цен на жилье в России прекратился
Фото: РИА Новости
Уверенное подорожание жилой недвижимости, наблюдавшееся в первой половине 2019 года, к осени сменилось стагнацией. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности. Наиболее заметно — 10 процентов — прибавил в цене «квадрат» новостроек в Магнитогорске. В Красноярске новое жилье стало дороже в среднем на 9 процентов. Существенный прирост стоимости метра также зафиксирован в Воронеже, Липецке и Астрахани (плюс 7-8 процентов).
В 42 городах страны цены на «первичку» в третьем квартале упали. Больше других городов (на 9-13 процентов) подешевели квадратные метры во Владивостоке, Набережных Челнах, Самаре, Костроме и Новокузнецке. В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.
«Спрос на новостройки в третьем квартале начал заметно сокращаться, — отмечают в «Мире квартир». — Цены за последний год ощутимо выросли, а ипотечная ставка снизилась чисто символически — все это не способствует активизации спроса. К тому же предложение за июль-сентябрь на рынке увеличилось, что тоже оказало давление на уровень цен».
Ранее в октябре стало известно, что порядка 24 процентов строящегося в России жилья — потенциально проблемные объекты. Общая площадь домов, возведение которых может быть сорвано, составляет более 28 миллионов квадратных метров. Больше всего «аутсайдеров» насчитывается в Красноярском и Краснодарском краях, Башкирии и Ленинградской области.
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
Последние новости
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду Умер певец Карел Готт Умер певец Карел Готт В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера» В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Комментарии2
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»26
В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть
В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке
Британские банкиры готовят бунт против Brexit
Британские банкиры готовят бунт против Brexit
Названа причина для финансового краха Украины
Названа причина для финансового краха Украины
Видео
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение