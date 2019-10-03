В России продолжают выполнять работы по сносу ветхих зданий

Примеры — в Амурской области и Сочи.

Сводное подразделение инженерных войск завершило работы по сносу списанных аварийных зданий и сооружений бывших военных объектов на территории Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Специально сформированное сводное инженерное подразделение из почти полусотни военнослужащих использовало для работ по сносу зданий бульдозеры БАТ-М и армейские экскаваторы. В настоящий момент военнослужащие приступили к свертыванию группировки. Идет подготовка техники к совершению марша в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

В ходе первого этапа работ в мае текущего года было разобрано пять зданий в Белогорском районе вблизи села Возжаевка и два здания в Серышевском районе недалеко от села Лебяжье. Второй этап стартовал в июне на территории Сковородинского района — разобрано около 70 зданий.

Начат снос многоквартирного жилого дома по улице Белорусской, 4 в Сочи, который стал известен за пределами города после февральской акции дольщиков с 50-метровым флагом России, сообщил журналистам мэр города Анатолий Пахомов во вторник в ходе визита в Томск.

«Дом уже сносят, закон суров, но это — закон. Есть проект сноса, проведена экспертиза. Цена вопроса — 103 млн рублей. Сейчас сносом занимается ООО «АЛК++ компани». Если бы они не смогли снести, тогда бы занимались этим мы. Компания занимается сносом за свой счет, но у нас в бюджете есть деньги на всякий случай — мало ли», — сказал А. Пахомов.

В свою очередь адвокат покупателей квартир Михаил Школьник сообщил агентству «Интерфакс-Юг», что ООО «АЛК++ компани» за снос дома получит по договору от администрации Сочи земельный участок 65 соток, стоимость которого может достигать 300 млн рублей.

«Покупателям предлагали деньги за их квартиры, но дело в том, что цены с момента покупки сильно изменились — сейчас за эти деньги они равноценное жилье приобрести не смогут. Таких людей в доме по Белорусской, 4 до 80%», — сказал М. Школьник.

Ранее сообщалось, что районные суды Сочи вынесли решения о сносе построенных без разрешения 54 многоквартирных жилых домов, возведение которых было узаконено через эти же суды. Дома также были зарегистрированы в Росреестре и поставлены на кадастровый и налоговый учеты.

В середине февраля собственники квартир многоквартирного жилого дома на улице Белорусская в Сочи нарисовали на крышах высоток 50-метровый государственный флаг России и 30-метровый международный сигнал о бедствии SOS. Жильцы поясняли, что их дом зарегистрирован, но тем не менее его начали сносить по решению суда как незаконно возведенный.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов говорил тогда, что все незаконно возведенные дома в Сочи будут снесены.