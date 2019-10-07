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В России запустили горячую линию по недвижимости 

Lenta.ru 2 часа назад
В России запустили горячую линию по недвижимости
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Федеральная кадастровая палата открыла горячие линии в своих филиалах по всей стране, чтобы помочь гражданам с приобретением и реализацией квадратных метров. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В период с 7 по 11 октября Кадастровая палата проводит Всероссийскую неделю консультаций по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья. Эксперты по телефону ответят на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверки объектов перед покупкой. В ряде филиалов будут проведены Дни открытых дверей, в рамках которых россияне смогут получить индивидуальные очные консультации.
Как поясняется в сообщении, проведение Недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости. «Летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью, — отмечают в Кадастровой палате. — С 31 июля больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Для того чтобы разобраться во всем, понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна консультация квалифицированных специалистов».
Узнать даты проведения конкретных мероприятий в рамках Всероссийской горячей линии можно на сайте Федеральной кадастровой палаты.
Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2019-м приобрести жилую недвижимость — квартиру или дом — собирались около 10 процентов россиян. В 2018-м улучшение жилищных условий за собственный счет, то есть покупку недвижимости, планировали лишь 6 процентов респондентов.
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Недвижимость , ВЦИОМ , Lenta.ru
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