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Сбербанк упростил получение ипотеки 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
На сайте DomClick.ru запущен сервис, который позволяет в ходе оформления заявки на ипотеку в Сбербанке получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда России (ПФР) , которая подтвердит занятость потенциального заемщика. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Благодаря сервису, больше не понадобится предоставлять банку копию трудовой книжки для оформления ипотеки.
Вся процедура запроса справки из ПФР и ее получения займет буквально несколько минут. Человеку нужно, заполняя заявку на ипотеку на сайте DomClick.ru, ввести номер своего СНИЛС. Ему придет смс с информацией̆ о заказе, на него нужно ответить, чтобы подтвердить заказ выписки ПФР. После этого данные будут автоматически направлены в Сбербанк, и человек сможет продолжить заполнять заявку.
Ранее, для того, чтобы подтвердить, что человек работает, он должен был предоставить заверенную работодателем копию трудовой̆ книжки. Ее получение могло занять три рабочих дня.
Зарплатным клиентам Сбербанка и вовсе не нужно подтверждать занятость при подачи документов на ипотеку.
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Недвижимость , Видео , Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Сбербанк России
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