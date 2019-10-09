Мутко: около 1% застройщиков в РФ вызывает тревогу

Около 1% застройщиков в РФ вызывает тревогу, сообщил в ходе "правительственного часа" в Госдуме вице-премьер РФ Виталий Мутко

"Мы исходим из того, что в районе 1% застройщиков вызывает у нас тревогу. Это где-то 3,5 миллиона квадратных метров, мы должны с субъектами довести их вручную, с механизмом, если нужно, поручительства института развития "Дом.РФ" по проектному финансированию", — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, сегодня открыто более 15 тысяч эскроу-счетов. И девять проектов в этом месяце завершены по полному циклу.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир. Для ряда проектов сделано исключение — если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия (ДДУ) не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам. Подать необходимые для работы по старой схеме документы застройщики должны были до 1 октября.