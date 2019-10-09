Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.93
$
65.14
71.26
71.52
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
58.72
–0.24 Золото
1504.76
+0.19 РТС
1316.87
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.0980
–0.0040
24.09
1.1020
06.10
25.09
13.09

Мутко: около 1% застройщиков в РФ вызывает тревогу 

РИА Недвижимость + ещё 4 4 часа назад
Около 1% застройщиков в РФ вызывает тревогу, сообщил в ходе "правительственного часа" в Госдуме вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Мы исходим из того, что в районе 1% застройщиков вызывает у нас тревогу. Это где-то 3,5 миллиона квадратных метров, мы должны с субъектами довести их вручную, с механизмом, если нужно, поручительства института развития "Дом.РФ" по проектному финансированию", — сказал Мутко.
По словам вице-премьера, сегодня открыто более 15 тысяч эскроу-счетов. И девять проектов в этом месяце завершены по полному циклу.
Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир. Для ряда проектов сделано исключение — если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия (ДДУ) не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам. Подать необходимые для работы по старой схеме документы застройщики должны были до 1 октября.
РИА Недвижимость: последние новости
Счетная палата дала прогноз ввода многоквартирного жилья в РФ в 2019 году Счетная палата дала прогноз ввода многоквартирного жилья в РФ в 2019 году ГД готова принять закон об обязательном наличии соцобъектов в новых районах ГД готова принять закон об обязательном наличии соцобъектов в новых районах Мутко: целевые показатели по ипотечной ставке почти достигнуты Мутко: целевые показатели по ипотечной ставке почти достигнуты
Комментарии1
Недвижимость , Видео , Виталий Мутко , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил Глазьева
Путин уволил Глазьева17
В России оценили проблему нехватки еды
В России оценили проблему нехватки еды2
Китай пригрозил Apple последствиями
Китай пригрозил Apple последствиями
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией2
ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ
ЦБ объявил о снижении оттока капитала из РФ1
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
ВТБ перестал открывать вклады в евро
01:13
ВТБ перестал открывать вклады в евро
Компании Рынки
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение