МЧС обратилось к дачникам с предупреждением

МЧС посоветовали дачникам полностью обесточить дома на зиму, чтобы обезопасить их от пожара, который может возникнуть из-за скачка электроэнергии в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, в доме нужно выключить счетчик и выкрутить предохранители.

В МЧС отметили, что зимой большинство дачных участков остаются без присмотра, а их владельцы не заботятся о правилах пожарной безопасности своих домов.

Спасатели призвали до зимы убрать из дачных домов все газовые баллоны. При пожаре они могут взорваться и увеличить ущерб. Если вывезти баллоны трудно, необходимо плотно закрыть вентили и оставить их на той территории участка, где огню будет трудно их достать.

По рекомендации МЧС, если газ подается в дом по магистральной линии, его обязательно нужно отключить на входе, а не просто перекрыть подачу к газовым приборам внутри жилища.

Спасатели попросили дачников прибраться на участках: удалить сухие ветки, мусор и разобрать легкие летние парники. На участке не должно остаться ничего, что может привести к распространению пожара. Сжигать траву и листья можно только металлических бочках с крышкой, предварительно поставив рядом бочки с водой.

Ранее в Кадастровой палате Росреестра разъяснили, за какие нарушения владельцам дачных участков грозят штрафы. В первую очередь штрафовать будут за несоблюдение противопожарных требований. В частности, на дачных участках запрещено разводить костры для сжигания мусора и проводить пал сухой травы во время жары. Штраф для граждан за такие нарушения может достигать четырех тысяч рублей.

Кроме того, если в регионе введен противопожарный режим, дачникам запрещено разводить костры для приготовления шашлыков. При нормальной обстановке костер на даче можно разводить как минимум в 50 метрах от дома. Если площадь участка слишком мала, необходимо использовать мангал, его можно установить в пяти метрах от дома. Мангал нельзя размещать вблизи сухой травы, дров, под ветвями деревьев, а также вплотную к заборам, стенам хозяйственных построек и беседкам.