В ЦБ рассказали о доступности жилья в России

В ЦБ сообщили, что уровень доступности жилья в РФ на 1 июля достиг исторического максимума

Уровень доступности жилья в России, отражающий количество квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину заработной платы, на 1 июля достиг исторического максимума, сообщается в материалах Банка России

"Высокий уровень кредитной активности в ипотечном сегменте кредитования обусловлен сохраняющейся доступностью приобретения жилой недвижимости в кредит. Уровень доступности жилья может быть оценен индексом доступности жилья, который отражает количество квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину заработной платы. В настоящее время индекс находится на исторически максимальном уровне (35,7 кв. м на 1 июля 2019 года)", — отмечается в материалах регулятора.

По данным ЦБ, с 1 апреля 2015 года (с момента локального минимума) рост индекса обусловлен улучшением на 66% кредитных условий (снижение уровня ставок по кредитам и рост длительности кредитов) и на 34% — прочими факторами (такими как рост уровня заработных плат относительно стоимости недвижимости).

Регулятор отмечает, что в ипотечном сегменте кредитования темпы роста ссудной задолженности остаются на устойчивом уровне — 21,1% в годовом выражении на 1 сентября 2019 года.