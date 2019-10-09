Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России

В третьем квартале 2019 года повышение цен на съемные "однушки" коснулось 48 городов из 69, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир". В частности, на 18 процентов подорожала аренда в Туле, Череповце, Улан-Удэ, Твери и Мурманске.

В целом, по итогам июля-сентября аренда однокомнатных квартир в среднем по стране выросла на 3,7 процента, составив 13 200 рублей в месяц.

Двухкомнатные квартиры, средняя стоимость аренды которых сейчас оценивается в 18 200 рублей в месяц, по итогам квартала также "подросли" в цене. Наиболее сильно прибавили в стоимости арендные "двушки" в Архангельске, Ульяновске, Мурманске, Новокузнецке и Омске — на 18 процентов.

На столько же максимально подорожали "трешки" в отдельных городах. В частности, это произошло в Омске, Мурманске, Кемерово, Набережных Челнах, Томске и Екатеринбурге.

Как поясняется в исследовании, рост цен на "первичке" повлек удорожание "вторички", ипотека подешевела незначительно, и оба этих рынка уже летом стали испытывать недостаток спроса.