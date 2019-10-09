Володин предложил запретить точечную застройку

"Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высокими (постройками), с одной стороны, не уродовали исторический центр и те части городов, где нет этих высоток, … а с другой стороны — мы людей убережем от проблем, потому что у нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут", — заявил Володин.

В этой связи спикер Госдумы предложил создать специальную рабочую группу, которая займется изучением данного вопроса.

"Будут разработаны законодательные инициативы в течение месяца, и мы с вами возьмем и внесем изменения соответствующие (в законодательство). А потом, когда мы выйдем на нормативы, о которых вы говорите — 2021 год, другие даты, мы скорректируем это законодательство. Но мы будем уже защищены федеральным законом от этой точечной застройки, уродующей города, от этих "серых" схем, проблем, которые нам несет этот подход", — отметил Володин.

"Мы можем вот выйти на это? Правительство может быть нам здесь партнером, можем выйти на создание такой рабочей группы или вы считаете, что мы и дальше будущем отвечать на эти вопросы?" — обратился к Мутко спикер Госдумы.

Отвечая на предложение, вице-премьер добавил, что "есть такой план" и согласился создать такую группу.