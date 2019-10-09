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Володин предложил запретить точечную застройку 

РИА Недвижимость + ещё 11 24 минуты назад
Володин предложил запретить точечную застройку
Фото: РИА Недвижимость
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду во время правительственного часа с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко предложил создать рабочую группу, которая займется разработкой законодательства о точечной постройке высоток в городах.
"Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высокими (постройками), с одной стороны, не уродовали исторический центр и те части городов, где нет этих высоток, … а с другой стороны — мы людей убережем от проблем, потому что у нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут", — заявил Володин.
В этой связи спикер Госдумы предложил создать специальную рабочую группу, которая займется изучением данного вопроса.
"Будут разработаны законодательные инициативы в течение месяца, и мы с вами возьмем и внесем изменения соответствующие (в законодательство). А потом, когда мы выйдем на нормативы, о которых вы говорите — 2021 год, другие даты, мы скорректируем это законодательство. Но мы будем уже защищены федеральным законом от этой точечной застройки, уродующей города, от этих "серых" схем, проблем, которые нам несет этот подход", — отметил Володин.
"Мы можем вот выйти на это? Правительство может быть нам здесь партнером, можем выйти на создание такой рабочей группы или вы считаете, что мы и дальше будущем отвечать на эти вопросы?" — обратился к Мутко спикер Госдумы.
Отвечая на предложение, вице-премьер добавил, что "есть такой план" и согласился создать такую группу.
"Уважаемые коллеги, не будет возражений, дать поручение профильным комитетам подготовить проект постановления и внести в проект постановления по решению вопросов комплексной застройки, точечного строительства и вместе с профильным министерством и Виталием Леонтьевичем (Мутко) согласовать подходы при внесении законодательных инициатив с тем, чтобы до конца года инициировать эти законопроекты", — добавил Володин.
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Комментарии1
Недвижимость , Виталий Мутко , Вячеслав Володин , Госдума
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