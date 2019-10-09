Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян

Воспользоваться ипотечным кредитом для покупки жилья могут себе позволить не более 30 процентов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудитора Счетной палаты Светлану Орлову.

По словам Орловой, ипотека не может быть единственным вариантом решения жилищного вопроса, так как большинству россиян препятствуют воспользоваться займом на покупку квартиры низкие доходы и высокая закредитованность. Последний показатель только за 2018 год увеличился на пять процентных пунктов, до 28 процентов, добавила аудитор.

Такая ситуация делает запланированные нацпроектом «Жилье и городская среда» объемы выдачи ипотеки в стране недостижимыми, уверены в Счетной палате

«Чтобы исполнить показатели, заложенные в нацпроект, за оставшиеся [до конца года], четыре месяца нужно выдавать 193 тысячи ипотечных кредитов в месяц, что почти в два раза больше [чем выдавалось в 2019 году ежемесячно]», — приводит слова Орловой агентство.

Представитель контролирующего органа напомнила, что с начала 2019 года в России было выдано 788 тысяч ипотечных кредитов, средний показатель выдачи в месяц составил 99 тысяч жилищных займов.

Ранее свое исследование доступности ипотеки для россиян провели аналитики компании «БКС Премьер». По их данным, средняя российская семья ипотечных заемщиков ежемесячно тратит на обслуживание кредита 51,7 процента дохода при рекомендованном уровне не более 30 процентов.