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В Крыму резко увеличат строительство жилья 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Фото: РИА Новости
Власти Крыма намерены к 2024 году увеличить на 30 процентов строительство жилья, в том числе многоквартирных домов. Об этом сообщает сайт газеты «Объявления Крыма» со ссылкой на заместителя министра строительства и архитектуры республики Максима Скорина.
Соответствующих показателей предполагается добиться в рамках реализации регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
«Планируется в 2019-2024 годах ко вводу более 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 30 процентов больше, чем в 2014-2018 годах. При этом около двух миллионов квадратных метров нового жилья будет приходиться на многоквартирные жилые дома», — отметил Скорин.
За минувшие четыре года в Крыму было сдано 2,7 миллиона квадратных метров жилья. К 2024-му планируется выйти на показатели по сдаче около 650 тысяч квадратных метров в год.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» российским руководством поставлена задача к 2024 году достичь показателя вводимого в эксплуатацию жилья до 120 миллионов квадратных метров ежегодно. Сейчас этот показатель, по оценке курирующего строительную отрасль вице-премьера Виталия Мутко, составляет 78–80 миллионов квадратных метров.
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Недвижимость , Виталий Мутко
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