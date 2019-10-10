В Крыму резко увеличат строительство жилья

Власти Крыма намерены к 2024 году увеличить на 30 процентов строительство жилья, в том числе многоквартирных домов. Об этом сообщает сайт газеты «Объявления Крыма» со ссылкой на заместителя министра строительства и архитектуры республики Максима Скорина.

Соответствующих показателей предполагается добиться в рамках реализации регионального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Планируется в 2019-2024 годах ко вводу более 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 30 процентов больше, чем в 2014-2018 годах. При этом около двух миллионов квадратных метров нового жилья будет приходиться на многоквартирные жилые дома», — отметил Скорин.

За минувшие четыре года в Крыму было сдано 2,7 миллиона квадратных метров жилья. К 2024-му планируется выйти на показатели по сдаче около 650 тысяч квадратных метров в год.