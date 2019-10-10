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Европейский город объявил распродажу квартир по 50 евро 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Европейский город объявил распродажу квартир по 50 евро
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Расположенный на северо-востоке Эстонии город Кохтла-Ярве проведет аукцион, на который выставят жилье по стартовой цене от 50 евро (около 3,6 тысячи рублей). Об этом сообщает местная газета «Северное побережье».
На открытый аукцион, который пройдет 25 октября, будет выставлено 39 квартир, стартовая цена в 50 евро назначена на шесть из них: пять находятся в районе Сомпа (бывший шахтерский поселок, включенный в состав города, но расположенный за его пределами), одна — в Ярвеской части города (историческое ядро Кохтла-Ярве).
Аукционы такого рода и с подобными стартовыми ценами на недвижимость проводятся в городе регулярно. Предыдущие торги прошли в июне 2019-го, на них также было выставлено 39 квартир, покупателей нашла треть из них. По словам городских чиновников, некоторые квартиры не удается продать по бросовой цене даже через шесть-семь аукционов. Обычно отсутствие спроса связано с плохим состоянием и замусоренностью жилья.
«Список [квартир для городского аукциона] постоянно пополняется — в муниципальную собственность объекты недвижимости чаще всего достаются после смерти их владельцев, если наследники не проявляют заинтересованности в наследстве. Завершаются банкротные производства, бывает, что арендаторы муниципального жилья отказываются от договоров — и квартира тоже выставляется на аукцион», — поясняет главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг.
В 2018 году одна из жительниц Литвы разместила объявление, в котором предложила желающим бесплатно забрать у нее четырехкомнатную квартиру. Недвижимость площадью 100 квадратных метров находилась в запущенном состоянии, хозяйка приняла решение расстаться с ней, поскольку проживала в другом месте, но продолжала оплачивать коммунальные расходы.
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