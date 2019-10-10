В России изменят кадастровую оценку недвижимости

Правительство РФ рассматривает законопроект о дальнейшем совершенствовании процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости.
Об этом на сегодняшнем заседании правительства РФ сообщил его председатель Дмитрий Медведев.
По его словам, документ направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости.
"Чтобы не допускать ситуаций, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд — оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то умышленные действия, манипулирование оценкой", — пояснил Дмитрий Медведев.
"Ошибка, которая была в данном случае допущена, теперь будет рассматриваться в пользу владельца недвижимости. И если при ее исправлении стоимость объекта уменьшится, то она будет уменьшена за весь период с того дня, как была внесена в Единый государственный реестр недвижимости", — отметил он.
Председатель правительства РФ также сообщил, что законопроект меняет механизм внесудебного установления кадастровой стоимости.
"Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по её определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях. Кроме того, будет установлен не только режим непрерывного надзора за этой процедурой, но и персональная ответственность руководителей организаций, которые такую кадастровую стоимость оценивают. Наконец, теперь изменение результатов стоимости до их утверждения будет возможно только после публичного рассмотрения. Эта процедура станет более прозрачной", — отметил он.