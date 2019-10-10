В России изменят кадастровую оценку недвижимости

В России изменят процедуру кадастровой оценки недвижимости

Правительство РФ рассматривает законопроект о дальнейшем совершенствовании процедуры определения кадастровой стоимости недвижимости.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства РФ сообщил его председатель Дмитрий Медведев

По его словам, документ направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости.

"Чтобы не допускать ситуаций, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд — оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то умышленные действия, манипулирование оценкой", — пояснил Дмитрий Медведев.

"Ошибка, которая была в данном случае допущена, теперь будет рассматриваться в пользу владельца недвижимости. И если при ее исправлении стоимость объекта уменьшится, то она будет уменьшена за весь период с того дня, как была внесена в Единый государственный реестр недвижимости", — отметил он.

Председатель правительства РФ также сообщил, что законопроект меняет механизм внесудебного установления кадастровой стоимости.