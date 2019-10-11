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В Петербурге выставили на торги самое дорогое здание десятилетия 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 1 час назад
Самое дорогое здание уйдет с молотка в Петербурге
Фото: РИА Новости
Комплекс зданий бывшего лицея 1916 года постройки станет самым крупным и дорогим объектом Санкт-Петербурга, который выставят за продажу за последние девять лет. Он расположен на набережной реки Мойки, 26 и состоит из трех зданий разной этажности общей площадью порядка 4150 кв.м.
Уникальный объект можно будет приобрести по цене от 399,66 млн рублей. А один шаг аукциона составит полмиллиона рублей.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО), последние крупные объекты недвижимости значились в программах приватизации госимущества на 2010-2011 годы. Например, тогда было продано за 420 млн рублей здание на Садовой, 62а площадью 28,43 тыс. кв.м. В том же году выставлялся объект на Адмиралтейской набережной, 8а с начальной стоимостью 520 млн, но он так и не был реализован.
В Комитете считают, что готовящийся к продаже комплекс может быть приспособлен под объект гостиничной инфраструктуры. Его уникальность в том, что он расположен в так называемом «Золотом треугольнике» Петербурга: в 300 метрах от Невского проспекта и 400 метрах от реки Невы в непосредственной близости от «Эрмитажа», здания Главного штаба с Триумфальной аркой и Александровской колонной.
Аукцион состоится 5 декабря.
Ранее «ФедералПресс» писал, что приватизацию госимущества и функции продавца от имени КИО в Санкт-Петербурге теперь осуществляет АО «Российский аукционный дом». Компания будет взимать с победителей торгов трехпроцентную комиссию от стоимости объекта.
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Недвижимость , Эрмитаж , ФедералПресс
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