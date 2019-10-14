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Названы самые застраиваемые регионы России 

Lenta.ru + ещё 13 3 часа назад
Названы самые застраиваемые регионы России
Фото: РИА Новости
Лидерами по количеству вводимых объектов жилой недвижимости в России признаны Ленинградская и Московская области, где ежегодно строят по 1,1-1,2 квадратного метра на человека. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
По данным агентства, ежегодно в стране вводится в эксплуатацию порядка 75 миллионов квадратных метров жилья. Третье место по объему строительства занимает Тюменская область, где ежегодно возводят по 0,88 квадратного метра на человека.
Также в первую десятку рейтинга попали Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская, Липецкая, Воронежская и Тамбовская области.
Регионами-аутсайдерами по количеству вводимых квадратных метров стали Чукотка и Магаданская область: там каждый год строят примерно по 0,02 метра на каждого жителя. Также низкая активность девелоперов наблюдается в Мурманской области (0,07 квадратного метра на человека в год) и на Камчатке (0,08).
Ранее в октябре был назван город-лидер России по росту цен на жилье — им оказался Красноярск. По итогам третьего квартала 2019 года квадратный метр в столице Сибири подорожал почти на 11 процентов. Также существенно — на 8-10 процентов — за три месяца увеличилась стоимость «квадрата» в Липецке, Новокузнецке, Набережных Челнах и Чите.
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Недвижимость , РИА Новости
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