В Подмосковье ограничили стоимость квартир

Предельная стоимость одного квадратного метра в Подмосковье — 145,2 тысячи рублей: такая цена установлена в Реутове. Об этом говорится на сайте комитета по тарифам и ценам правительства Московской области

Минимальная стоимость «квадрата» зафиксирована в Рошале — 36,7 тысячи рублей (за третий квартал 2019-го цена выросла на 2,69 процента).

Показатель стоимости жилья утверждается ежеквартально по муниципалитетам области на основе исследовательских данных по рынку. Он учитывается при покупке квартир за счет бюджета региона, в частности, для детей-сирот и для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

В июле 2019 года Реутов возглавил список городов с самой дорогой недвижимостью в Подмосковье: тогда «квадрат» в городе в среднем стоил 136 тысяч рублей. Также в тройку лидеров вошли Красногорск (125,4 тысячи рублей за квадратный метр) и Одинцово (119,8 тысячи рублей за «квадрат»).