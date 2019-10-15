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В Подмосковье ограничили стоимость квартир 

Lenta.ru 4 часа назад
В Подмосковье ограничили стоимость квартир
Фото: РИА Новости
Предельная стоимость одного квадратного метра в Подмосковье — 145,2 тысячи рублей: такая цена установлена в Реутове. Об этом говорится на сайте комитета по тарифам и ценам правительства Московской области.
Минимальная стоимость «квадрата» зафиксирована в Рошале — 36,7 тысячи рублей (за третий квартал 2019-го цена выросла на 2,69 процента).
Показатель стоимости жилья утверждается ежеквартально по муниципалитетам области на основе исследовательских данных по рынку. Он учитывается при покупке квартир за счет бюджета региона, в частности, для детей-сирот и для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.
В июле 2019 года Реутов возглавил список городов с самой дорогой недвижимостью в Подмосковье: тогда «квадрат» в городе в среднем стоил 136 тысяч рублей. Также в тройку лидеров вошли Красногорск (125,4 тысячи рублей за квадратный метр) и Одинцово (119,8 тысячи рублей за «квадрат»).
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Недвижимость , Правительство московской области
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