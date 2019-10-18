Должников по ипотеке будут выселять принудительно

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов. При этом, по мнению экспертов и правозащитников, доля продаж долгов по ипотеке будет расти, что создаст серьезные проблемы для заемщиков, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, коллекторское агентство ЭОС в рамках пилотного проекта купило значительный объем закладных, приобретя права на ссуды, неплатежи по которым составляли до года. При этом не разглашается точный объем, названия банков и цена покупки, однако известно, что оценка недвижимости осуществлялась без учета того, единственное ли это жилье у должников.

Агентство ЭОС будет стремиться вернуть должников в график платежей, предложив им программы реструктуризации. Если должник так и не начнет платить, то ему будет предложена добровольная реализация квартиры под контролем агентства, а обращение в суд и выставление недвижимости на торги будет последним этапом, на котором также возможно еще прийти к соглашению, пообещал гендиректор ЭОС Антон Дмитраков

При этом, если реализовать недвижимость на торгах не удается, судебный пристав предложит залогодержателю забрать ее в счет погашения долга со скидкой в 25%. И у должника будет пять дней, чтобы добровольно покинуть квартиру, после этого выселение произведут в принудительном порядке, подчеркивается в статье.

По мнению опрошенных изданием экспертов, продажа долгов по ипотеке коллекторам будет набирать обороты, поскольку такие кредиты составляют более 40% от общего объема ссуд физлиц, а рост ипотечной просрочки обернется серьезными издержками для банков. В свою очередь руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что такая практика вызовет напряжение у заемщиков, так как коллекторам совершенно незачем предлагать должникам различные варианты решения проблемы.

«Им с точки зрения экономической модели будет легче реализовать залог и получить прибыль настолько быстро, насколько это возможно и позволяет законодательство», — уверена она.

«Рамблер» писал, что, по данным портала Urbanus.ru, самая доступная ипотека в России на севере. Так, в Магаданской области коэффициент доступности ипотеки вчетверо ниже, чем в Москве, — 11%. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Коми коэффициенты не превышают 20%. Однако этого мало, чтобы остановить отток населения.