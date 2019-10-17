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Вдохновивший художника «Игры престолов» дом продан за $18 млн 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Дом из «Игры престолов» продан за $18 млн
Фото: Газета.Ru
Дом Эннисов возле Лос-Анджелеса продан за $18 млн, передает Variety.
Здание, построенное в 1924 году по проекту Фрэнка Ллойда Райта приобрел неизвестный покупатель.
Дом возведен из 27 тысяч гранитных блоков, гравия и песка, сам становился героев фильмов — он появляется в картинах "Бегущий по лезвию", "Малхолланд Драйв", "Час пик". Также он вдохновил художницу-постановщицу "Игры престолов" Дебору Райли на проект дворца для сериала.
Изначально здание принадлежало хозяину сети универмагов Чарльзу Эннису и его жене Мейбел.
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