Дом из «Игры престолов» продан за $18 млн

Вдохновивший художника «Игры престолов» дом продан за $18 млн

Дом Эннисов возле Лос-Анджелеса продан за $18 млн, передает Variety.

Здание, построенное в 1924 году по проекту Фрэнка Ллойда Райта приобрел неизвестный покупатель.

Дом возведен из 27 тысяч гранитных блоков, гравия и песка, сам становился героев фильмов — он появляется в картинах "Бегущий по лезвию", "Малхолланд Драйв", "Час пик". Также он вдохновил художницу-постановщицу "Игры престолов" Дебору Райли на проект дворца для сериала.

Изначально здание принадлежало хозяину сети универмагов Чарльзу Эннису и его жене Мейбел.