Изъятые у чиновников квартиры уйдут с молотка

Министерство поясняет, что с 2015 по 2019 год конфисковано 49 квартир и домов кадастровой стоимостью свыше 1,1 миллиарда рублей. В ближайшие годы, уверены авторы законопроекта, "количество таких жилых объектов недвижимости будет расти". Очередники — малоимущие граждане, которым по закону достается такое элитное жилье, содержать его не в состоянии.

Как объяснила "РГ" партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и Партнеры" Ольга Зеленая, конфискованные квартиры действительно могут получать очередники, главное, чтоб их размер подходил под нормативы жилплощади в конкретно взятом регионе. И неважно, сколько эта квартира стоит и в каком районе находится дом. Хоть у Кремля. В Москве норматив — 18 квадратных метров на человека, то есть семья из 6 человек вполне может получить квартиру площадью 106 квадратных метров. При этом очередники не могут отказаться от дорогого жилья, как и продать его.