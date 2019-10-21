Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку

Аварийный выход

Минстрой нашел способ переселить россиян из ветхого жилья в новые квартиры. Ведомство предлагает дать региональным властям право устанавливать дополнительные меры поддержки владельцев аварийных квартир. Но только при условии, что жилье в собственности в аварийном доме у человека единственное.

Законопроект с поправками в Жилищный кодекс и Закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" разработал Минстрой.

За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ собственникам жилья в аварийных домах могут предложить дополнительные социальные выплаты или льготную ипотеку. По словам исполнительного директора Национального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, в законопроекте предусмотрена лишь возможность предоставления льготной ипотеки. Конкретные процентные ставки могут быть установлены подзаконными актами либо распоряжениями региональных властей.

В законопроекте указано, что они не могут быть выше ключевой ставки ЦБ , отмечает Разворотнева. Ранее, в ходе экспертных обсуждений, звучали цифры в 5-7% годовых, на уровне социальной ипотеки для многодетных семей.

Как вариант, владельцу квартиры могут предложить переехать в маневренный фонд, пока не найдется инвестор, который построит для переселенцев постоянное жилье.

Самих инвесторов тоже хотят привлекать субсидиями, чтобы они активнее застраивали территории, где расположены уже непригодные для проживания дома.

"Субсидии должны иметь целевое назначение и использоваться на расселение граждан, проживающих в аварийных домах, находящихся на подлежащей развитию площадке", — отмечал ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По мнению министерства, такие меры позволят сократить объем непригодного для проживания жилищного фонда. Кроме того, введение ипотеки удобно прежде всего самим гражданам, поскольку человек сможет сам выбрать дом, в который хочет переехать.

Министерство также предлагает наделить федеральные органы власти дополнительными полномочиями по определению оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным, а также отнесения домов к категории жилых зданий, физический износ которых превышает 70%. Будут установлены случаи и сроки предоставления маневренного фонда.

Законопроект сохраняет все действующие сегодня права граждан, проживающих в аварийном фонде. Те, кто живет на условиях договора социального найма, при расселении сможет рассчитывать на помещение равнозначной площади, выделяемое на тех же условиях. Собственники аварийного жилья имеют право на получение выплаты за изымаемое непригодное помещение, на получение другого жилья, а также они могут самостоятельно снести или провести реконструкцию многоквартирного дома.

По данным Фонда ЖКХ, в 2019 году надо расселить 8,2 тысячи человек, предоставив им 141 тысячу квадратных метров новой недвижимости. Пока регионы работают на опережение. На 1 октября 2019 года переселено 10,33 тысячи человек из 182 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Целевой показатель 2019 года выполнили 25 регионов. В их числе Владимирская, Амурская, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Московская области и другие субъекты РФ.

До 2026 года, по данным Фонда ЖКХ, нужно расселить около 12 миллионов квадратных метров ветхого жилья и почти 700 тысяч человек.

При этом надо учитывать, что жилье, как и любой материальный объект, имеет свойство изнашиваться. Сегодня дом еще стоит, а через несколько лет начнет сыпаться и трещать по швам. И никакой капремонт не поможет. Это только кажется, что в советские годы строили на века. Какие-то дома действительно добротно построены и простоят еще ни одно десятилетие, а какие-то, увы, нет. Поэтому проблема аварийного жилья не исчезнет ни после 2025-го, ни после 2030-го, ни после 2035 года.

И пока что она решается только за счет государственных денег. По мнению Светланы Разворотневой, инвестора никакими субсидиями не заманишь, если речь идет о развитии депрессивной территории. Именно жители небольших не развивающихся городков и поселков зачастую оказываются заложниками аварийного жилья.