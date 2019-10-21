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В России вошли в моду десятиметровые квартиры 

Lenta.ru 1 час назад
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Фото: Lenta.ru
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до десяти квадратных метров. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении редакции).
По статистике компании, самое дешевое предложение такого рода в Москве — 10-метровая студия в Черкизово, расположенная на первом этаже пятиэтажного дома. Объект выставлен на продажу за 2,25 миллиона рублей. В качестве примера петербургской микроквартиры аналитики приводят 11-метровую студию с евроремонтом, в доме рядом с метро «Пионерская». Квартира продается за 1,53 миллиона рублей.
Подобные предложения набирают популярность и в других российских миллионниках. В частности, в Краснодаре выставлена на продажу 10-метровая квартира стоимостью 940 тысяч рублей, в Казани и Волгограде квартиры аналогичной площади можно приобрести за 925 и 599 тысяч рублей соответственно.
В компании отмечают, что подобные предложения в 2019 году вышли на рынки большинства городов-миллионников России. Микроквартиры площадью десять квадратных метров продаются в основном на вторичном рынке. Формат пользуется спросом у покупателей с ограниченным бюджетом. «Как бы ни мельчили планировки современные застройщики, до таких "высот" они, к счастью, еще не дошли. Обычно 10-метровые "студии" представляют собой переделанные и оформленные как отдельное жилье комнаты в бывших общежитиях и домах гостиничного типа», — приводятся в материале слова генерального директора «Мир Квартир» Павла Луценко.
Ранее в компании «БЕСТ-Новострой» рассказали о выводе в продажу новостройки с рекордно компактными квартирами. Речь идет о жилом комплексе на 2-й Фрезерной улице, минимальная площадь квартир в нем составляет 11,6 квадратного метра.
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Недвижимость , Павел Луценко
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