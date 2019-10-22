Отобьются ли застройщики от «потребительского терроризма»?

Отобьются ли застройщики жилья от «потребительского терроризма»?

Минстрой готовит законопроект по борьбе с «потребительским терроризмом», сообщают «Ведомости». Речь о претензиях собственников квартир к застройщикам. Как считают последние, часто эти претензии не имеют под собой оснований. На встрече с вице-премьером Виталием Мутко девелоперы жаловались на вал исков от дольщиков, в которых они требуют оплатить неустойки за недостатки в квартирах.

Сначала цифры: только за этот год арбитражные суды удовлетворили более 1000 исков от недовольных собственников жилья почти на 3 млрд рублей, в прошлом году — 2700 исков более чем на 3,5 млрд рублей. Главная претензия — дом сдан с нарушением сроков. Но бывают и другие: в стене между ванной и кухней нет отверстия для прокладки труб, щели и трещины, не работает лифт или фактическая площадь квартиры меньше проектной, например, на один квадратный метр.

Собственник отказывается принимать квартиру от застройщика, требуя от девелопера компенсаций. Но поскольку обычному человеку, как правило, нужно как можно быстрее въехать в новое жилье, то в случае с так называемым потребительским терроризмом истцами часто выступают юридические компании.

Схема похожа на то, что происходило на рынке ОСАГО: автоюристы выкупают у пострадавших права требования компенсаций и атакуют страховые компании. В ОСАГО в свое время это привело к тому, что в некоторых регионах, где автоюристы были особенно активны, купить полис было почти невозможно. Страховщики открыто били тревогу.

Девелоперы тоже переживают, поднимают вопрос на разных совещаниях, однако застройщики, опрошенные Business FM, говорят так: «У нас проблем с „потребительским терроризмом“ нет. Мы и строим хорошо, и проблемы, если и возникают, решаем в индивидуальном порядке, и быстро. Но от коллег, конечно, слышали».

Ситуацию комментирует коммерческий директор московского территориального управления группы «Эталон» Василий Фетисов

Василий Фетисов коммерческий директор московского территориального управления группы «Эталон» «Такие прецеденты, когда действительно объединяются не один клиент-дольщик, а, например, несколько десятков под крылом юридической компании, может быть, даже адвокатского бюро, и подают определенные иски против застройщиков, девелоперских компаний, есть. Иногда действительно фактически на ровном месте, опираясь на какие-то нюансы строительных норм и правил. Действительно, мы считаем, что, когда инициатива в таких случаях идет от юридических компаний, которые просто собирают и активно рекламируют свои услуги, мы считаем это недобросовестной, неэтичной практикой, граничащей с экстремизмом и „потребительским терроризмом“.

Косвенно о наличии проблемы говорит то, что если в поисковой строке набрать „помощь в судах с застройщиками“, предложений от юридических фирм будет на несколько страниц. Вот фрагмент разговора с представителем одной из таких компаний.

— Процедура такая: подходите на консультацию, с документами. Мы с вами общаемся, что мы можем в этой ситуации и можем ли вообще что-то сделать. Что вы от этого получите, сколько это будет стоить, наша работа, да? Если всех все устраивает, мы начинаем работать.

— На что мне рассчитывать по деньгам? Как вы работаете, я не знаю — процент с выигранной суммы или какой-то фикс?..

— Нет, смотрите, для начала — консультация у нас платная, это первое. Второе: мы, конечно, работаем и по выигрышу тоже. Но какую-то сумму на первоначальном этапе в любом случае нужно будет внести. Наши услуги судебные, там процесс порядка 80 тысяч стоит. Но эти деньги потом тоже можно будет взыскать в случае выигрыша.

Как именно Минюст будет бороться с потребительским терроризмом, пока не понятно. И тут главное, чтобы в борьбе с профессиональными жалобщиками не пострадали обычные граждане, которые пытаются заставить девелоперов по закону исправить допущенные ими ошибки или заплатить за недостатки. Таких случаев ведь тоже немало.

В этом плане интересна позиция вице-премьера Виталия Мутко, который уже заявил, что власти не должны однозначно вставать на сторону застройщиков. Свои предложения в этой области Минстрой планирует представить до конца этого года.