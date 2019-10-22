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В России предрекли снижение ставки по ипотеке 

Ura.Ru 46 минут назад
Ставка по ипотеке в России может упасть до 6-7,5%, если к середине 2021 года Центробанк понизит ключевую ставку до 5%, как прогнозирует Российский экономический университет им. Плеханова. Об этом заявила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, комментируя финансовую политику Банка России.
Центробанк может снизить ключевую ставку до 5% к середине 2021 года, причем, как предполагают экономисты, это может произойти без риска повышения цен, передают «Известия». В связи с этим могут снизиться ставки по ипотеке и проценты по вкладам — до 3,3—4,5%, сообщает издание со ссылкой на аналитиков. На первое сентября средневзвешенная ставка по ипотеке в России, по данным Центробанка, составляла 9,91%.
«В случае снижения ключевой ставки до 4—5% жилищные займы будут по 6—7,5%», — прогнозирует Щурихина. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович предполагает, в случае снижения ключевой ставки ипотечные ставки могут упасть до 6,5-8%. «Депозиты к концу 2019 года устремятся к уровню 6—6,3%, а при прогнозируемой ключевой ставке окажутся в диапазоне 3,3—4,5%», — указал Покатович.
Как писало «URA.RU», в начале октября Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам, заявки на которые были поданы на 1 октября, напоминает агентство Nation News. Таким образом, приобрести квартиру в новостройке стало возможным по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%. Тогда же эксперты предполагали, что изменение финансовой политики Сбербанка приведет к аналогичным действиям других участников рынка.
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Недвижимость , Видео , Антон Покатович , Сбербанк России , Центральный банк России , газета "Известия"
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