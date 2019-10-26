Эксперты рассказали, как безопасно купить квартиру 

Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости, следует внимательно изучить документы на право собственности, пишет РБК. Такие рекомендации дали эксперты Федеральной кадастровой палаты (ФКП).
Изучить стоит свидетельство о праве на наследство, договор передачи в собственность, договор купли-продажи или дарения. Продавец может предоставить покупателю свидетельство регистрации права собственности (выдавалось до 2015 года), однако оно не подтверждает, что продавец и сейчас владеет жильем.
Подтвердить собственника можно через выписку из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН). Заказать ее можно в подразделениях Кадастровой палаты. Выписка актуальна на дату ее выдачи, поэтому заказывать ее следует как можно ближе к дате сделки.
Эксперты также рекомендуют уточнить, нет ли зарегистрированных прав на объект у бывших супругов, родственников и несовершеннолетних. Особое внимание необходимо уделить документам, если продавец действует от лица собственника по доверенности. Подлинность доверенности можно проверить на сайте Нотариальной палаты.