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Эксперты рассказали, как безопасно купить квартиру 

Kitchenmag + ещё 5 26 октября 2019
Эксперты рассказали, как безопасно купить квартиру
Фото: Kitchenmag
Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости, следует внимательно изучить документы на право собственности, пишет РБК. Такие рекомендации дали эксперты Федеральной кадастровой палаты (ФКП).
Изучить стоит свидетельство о праве на наследство, договор передачи в собственность, договор купли-продажи или дарения. Продавец может предоставить покупателю свидетельство регистрации права собственности (выдавалось до 2015 года), однако оно не подтверждает, что продавец и сейчас владеет жильем.
Подтвердить собственника можно через выписку из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН). Заказать ее можно в подразделениях Кадастровой палаты. Выписка актуальна на дату ее выдачи, поэтому заказывать ее следует как можно ближе к дате сделки.
Эксперты также рекомендуют уточнить, нет ли зарегистрированных прав на объект у бывших супругов, родственников и несовершеннолетних. Особое внимание необходимо уделить документам, если продавец действует от лица собственника по доверенности. Подлинность доверенности можно проверить на сайте Нотариальной палаты.
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Теги:
Недвижимость
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