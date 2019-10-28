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В России подорожало жилье 

Lenta.ru 5 часов назад
В России подорожало жилье
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Вторичная недвижимость в крупных городах России за год подорожала на 9,9 процента из-за спада интереса покупателей недвижимости к новостройкам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
За месяц средняя стоимость квадратного метра «вторички» в крупных российских городах выросла в среднем на 1,7 процента, достигнув уровня в 67 тысяч рублей. Наиболее выраженной динамика оказалась в Казани: за год вторичное жилье здесь подорожало на 14,6 процента (до 83 тысяч рублей за метр). Высокую динамику аналитики отмечают и в Тюмени: плюс 13,2 процента к октябрю 2018-го (до 67,1 тысячи рублей за «квадрат»).
В месячном выражении, по данным аналитиков компании, вторичное жилье подешевело в двух крупных российских городах: Краснодаре (минус 0,6 процента, 64,5 тысячи рублей за метр) и Воронеже (минус 0,5 процента, до 50,7 тысячи рублей за метр). Вместе с тем, подчеркивают в «Авито», за год «вторичка» в обоих городах подорожала — соответственно, на 8,7 и 8,3 процента.
Рост цен на вторичную недвижимость, как следует из материала «Коммерсанта», обеспечивает постепенная переориентация покупателей с рынка новостроек. Опрошенные изданием эксперты рынка подтверждают, что клиенты, интересующиеся приобретением жилья, часто отказываются от сделок с новостройками, отдавая предпочтение «вторичке».
Ранее столичное управление Росреестра сообщало о падении спроса на вторичное жилье в Москве. В частности, в сентябре 2019 года количество сделок сократилось к августу на шесть процентов.
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Комментарии1 
Теги:
Недвижимость , Росреестр
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