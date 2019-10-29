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«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей 

Рамблер + ещё 31 1 час назад
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного «Совхоза им. Ленина» к его директору, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, и постановил взыскать с него 1,066 млрд рублей.
Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей, — цитирует РИА Новости решение судьи Рустама Бирюкова.
Шестеро акционеров совхоза: Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около 1 млрд рублей упущенной выгоды. Они утверждают, что ущерб им был причинён из-за внесения в 2008 году в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент» двух земельных участков совхоза, которые, по мнению истцов, имели рыночную стоимость в 1,1 млрд рублей. В 2018 году сделка была признана незаконной, а упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость пользования этой землёй за десять лет.
Одна из истцов, Ольга Маркина, считает, что судебный процесс должен развенчать миф о Грудинине как «крепком хозяйственнике».
«На самом деле, оказывается, что все богатство нажито не за счет эффективного хозяйствования и разведения клубники, а благодаря продаже по бросовым ценам сверх-дорогой подмосковной земли, примыкающей к МКАДу», — отметила она.
По ее словам, взысканные с Грудинина средства будут направлены на «на развитие совхоза, инвестиции в основной капитал, закупку машин, оборудования, удобрения и так далее».
Как писал News.ru, ранее арбитражный суд Московской области принял решение о блокировке акций Павла Грудинина, его троих детей и работника предприятия Александра Фролова. Заявление в суд по иску шести акционеров «Совхоза им. Ленина» подала бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Ирина Грудинина. Они обвиняют Грудинина в сокрытии имущества, которое принадлежало бывшим супругам.
Ирина Грудинина поддерживает требования истцов, но участвует в деле в качестве третьего лица. При этом передачу предпринимателем части акций в номинальное владение своим детям суд признал способом сокрытия имущества. Это и стало причиной блокировки операции с акциями «Совхоза им. Ленина».
Комментарии289 
Теги:
Недвижимость , Видео , Другое , Компании , Александр Ерошкин , Александр Фролов , Ольга Маркина , Павел Грудинин , Нина Солодовникова , Тамара Маркина , КПРФ , РИА Новости
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