Дачникам дали новые льготы

Дачники получили новую льготу

Российские дачники получили новую налоговую льготу, сообщает «Парламентская газета».

В январе, как сообщал «Рамблер», в силу вступил закон, согласно которому в России перестали существовать дачные товарищества, а появились огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества. В этой связи из Налогового кодекса были исключены такие понятия, как «дача», «дачный дом» и тому подобные.

Сегодня в силу вступили изменения в Налоговый кодекс, которые освобождают от налога на прибыль взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества.

При условии, что соответствующие правоотношения возникли позже 1 января 2019-го, от уплаты налога на прибыль освобождены взносы за создание, приобретение, содержание имущества общего пользования; за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, которые относятся к имуществу общего пользования и расположены в границах территории садоводства или огородничества; за, наконец, услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

В первый день 2019 года в силу также вступил закон, который упростил процедуру взыскания средств с дачников, которые не платят членских взносов в СНТ, но используют их блага. С 1 января выписка из заседания членов товарищества стала достаточным доказательством неуплаты.