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Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве
Фото: РИА Новости
Объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов в России увеличились, свидетельствуют данные Росстата.
Так, с января по сентябрь 2019 года введено в эксплуатацию 638,9 тыс. квартир в многоквартирных домах и жилых домах, построенных населением (из них 636,0 тыс. — без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью 48,9 млн кв. метров (из них 48,6 млн кв. метров — без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, что составило 106,9% к соответствующему периоду предыдущего года).
По сравнению с тем же периодом 2018 года объем ввода в эксплуатацию вырос на 6,9% (3,1 млн кв. метров).
Населением за 9 месяцев 2019 года построено 181,8 тыс. жилых домов (из них 178,9 тыс. — без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), общей площадью жилых помещений 25,3 млн кв. метров (из них 25,0 млн кв. метров — без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства).
Этот показатель вырос на 11,4% к январю-сентябрю 2018 года.
Больше всего жилья строилось в Московской области — там введено в эксплуатацию 11,8% общей площади жилья по России. На втором месте — Москва с 7,4%. В пятерку регионов с наибольшими объемами жилищного строительства также вошли Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан.
Доля индивидуального домостроения в России составила 51,7%. При этом в Алтае, Чечне, Забайкальском и Камчатском краях, Мурманской области индивидуальное домостроение составило от 91,6% до 97,9% всего объема жилищного строительства, а в Еврейской автономной области этот показатель составляет 100%.
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Теги:
Недвижимость , Росстат
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