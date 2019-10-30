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Россияне стали реже ходить в аптеки 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Россияне стали реже ходить в аптеки
Фото: depositphotos.com
Продажи безрецептурных препаратов в России в сентябре снизились по сравнению с показателями прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные DSM Group.
Аналитики сравнили доли продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в рублевом выражении в сентябре 2019 и 2018 годов. В нынешнем году соотношение составило 49,7 и 50,3 процента соответственно, в прошлом — 48,1 и 51,9 процента.
Отмечается, что в сентябре традиционно увеличиваются продажи лекарств, отпускаемых без рецепта. Это связано с началом сезона простудных заболеваний.
«Таким образом, можно говорить, что уровень простудных заболеваний в 2019 году ниже, чем в 2018 году. В первом месяце осени доля, которую занимали безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 1,6 процента», — говорится в отчете DSM Group.
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