Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве в пределах МКАД на вторичном рынке жилья можно купить за 4,9 млн рублей, сообщили в компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости».

Объект недвижимости площадью 33 квадратных метра расположен на первом этаже девятиэтажного дома в районе Бирюлево Западное, передает «Интерфакс».

В свою очередь самая дешевая двухкомнатная квартира продается за 5,2 млн рублей. Квартира площадью 45,8 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного дома в районе Южное Бутово.

Среди трехкомнатных наиболее доступной оказалась квартира стоимостью в 6,4 млн рублей на шестом этаже девятиэтажного дома в районе Ивановское на востоке столицы. Площадь квартиры — 52,8 квадратных метров.

Четырехкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра обойдется в 9,5 млн рублей. Она находится на втором этаже девятиэтажки в районе Чертаново Южное.

Ранее Росстат опубликовал данные о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов, в них отмечается рост показателей по сравнению с прошлым годом.

Также исследования показали, что россияне стали чаще откладывать деньги на квартиру, машину и старость.