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Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве
Фото: РИА Новости
Самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве в пределах МКАД на вторичном рынке жилья можно купить за 4,9 млн рублей, сообщили в компании «Миэль-Сеть офисов недвижимости».
Объект недвижимости площадью 33 квадратных метра расположен на первом этаже девятиэтажного дома в районе Бирюлево Западное, передает «Интерфакс».
В свою очередь самая дешевая двухкомнатная квартира продается за 5,2 млн рублей. Квартира площадью 45,8 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного дома в районе Южное Бутово.
Среди трехкомнатных наиболее доступной оказалась квартира стоимостью в 6,4 млн рублей на шестом этаже девятиэтажного дома в районе Ивановское на востоке столицы. Площадь квартиры — 52,8 квадратных метров.
Четырехкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра обойдется в 9,5 млн рублей. Она находится на втором этаже девятиэтажки в районе Чертаново Южное.
Ранее Росстат опубликовал данные о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов, в них отмечается рост показателей по сравнению с прошлым годом.
Также исследования показали, что россияне стали чаще откладывать деньги на квартиру, машину и старость.
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Комментарии3 
Теги:
Недвижимость , Росстат , Интерфакс
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