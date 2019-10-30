В Госдуму внесен закон о реновации жилья по всей России

Возможность переехать из "хрущевки" в небоскреб может появиться у жителей всех регионов страны. В Госдуму внесен очередной законопроект о всероссийской программе реновации жилья. И это уже третья попытка "масштабировать" московскую программу.

Под реновацией жилья в проекте, инициатором которого стало Заксобрание Санкт-Петербурга, понимается реконструкция или снос жилых домов и возведение затем на освободившейся территории новых многоэтажек, куда "волнами" будут переезжать жители сносимых зданий. В отличие от действующих сейчас в ряде регионов программ по переселению жителей речь идет не только об аварийных и ветхих домах, но и, например, о типовых многоэтажках 1957-1975 годов. Подразумевается, что эти здания, даже если они еще достаточно крепкие, уже морально устарели. Жильцам-переселенцам законопроект дает ряд гарантий. Так, новая, бесплатно предоставляемая им квартира должна быть "равнозначной": не меньше предыдущей, с таким же количеством комнат и расположенная в том же районе или в том же населенном пункте, если он небольшой.

В большинстве регионов разница между себестоимостью и ценой квадратного метра минимальна, это не даст реализовать "московскую" схему реновации

В Москве программа реновации была запущена в 2017 году и должна завершиться к 2035 году. При этом на месте старых домов возводятся здания большей площади, а увеличение этажности позволяет окупить затраты на строительство. Общероссийская реновация, по замыслу законодателей из Санкт-Петербурга, должна учитывать московский опыт, но иметь ряд отличий. Законопроект предполагает проводить реновацию не только отдельного дома, но и квартала, района или микрорайона, а также возводить на освобожденной территории не только жилье, но и другие объекты, изменять целевое назначение земельного участка.

"Очевидно, что региональные бюджеты, даже крупных городов, не смогут финансировать реновацию, — отмечает Мария Литинецкая , управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE. — Только в 2019 году в Москве выделяется на эти цели 114 млрд рублей (половина расходной части бюджета, к примеру, Краснодарского края)". По словам эксперта, в Москве строительство жилья обходится в 95 тысяч рублей за "квадрат", а его продажа приносит 170-200 тысяч рублей. Застройщики могут расселить пятиэтажку и, построив больше нового жилья на ее месте, получить прибыль и окупить затраты. Фактически реновацию в этом случае оплачивают покупатели нового жилья и переселенцы, доплачивающие за дополнительные метры. В регионах разница между себестоимостью и конечной ценой минимальная (от 5% до 15%), спрос же на дополнительные "квадраты" вряд ли будет высоким из-за низких доходов населения.

При этом, по мнению инициаторов документа, средства на реновацию в дополнение к финансам инвесторов должны выделяться из регионального или муниципального бюджетов.

Что говорят в регионах

В регионах к инициативе отнеслись неоднозначно. Практически везде говорят о том, что проблема старого жилья упирается не в законы, а в деньги. В первую очередь надо закончить расселение аварийного и ветхого жилья, а потом уже приступать к реновации морально устаревших кварталов.

Так, в Хабаровском крае до сих пор не могут расселить и снести бараки 1930-1940-х годов постройки, так что о сносе домов моложе 1957 года пока и речи не идет. А в Архангельске первоочередной проблемой считают расселение вовсе не "хрущевок", а ветхих деревянных домов, зачастую построенных еще до революции.

Власти Якутска несколько лет назад затеяли реновацию застроенного бараками микрорайона собственными силами: нашли иностранного инвестора, разработали программу, по которой предполагалось построить на этом месте высотки для переселения жильцов. Был заложен фундамент под первый дом. Но на большее инвестора не хватило, и он ушел. Сейчас власти ломают голову: что делать с районом дальше.

В Петербурге закон о реновации — "программе развития застроенных территорий" — принят в 2008 году. Однако она буксует, в том числе из-за проблемы "последнего жильца": на расселение требуется согласие 100% собственников жилья, а проводить его предполагается в границах квартала проживания (а не района, как в Москве).

Проблема исчисляется колоссальными деньгами. Так, в Иркутской области насчитывается около 1800 "хрущевок", и на их расселение надо около 100 миллиардов рублей. "Можно, конечно, обойтись и существующей правовой базой, — считает Денис Воронов , председатель общественного движения "Регенерация города" и экс-глава стройнадзора Иркутской области. — Например, включить "хрущевки" в программу переселения из ветхого и аварийного жилья — де-факто почти все они имеют признаки аварийности. Но чтобы признать такими 4,5 миллиона "квадратов", нужна политическая воля". И речь идет не просто об эстетической проблеме, но и о безопасности: эти здания рассчитаны на землетрясения максимум в 6 баллов, тогда как часть Иркутской области в конце 1990-х годов была переведена в 8-балльную зону. В случае сильных толчков Иркутск и Ангарск повторят судьбу сахалинского Нефтегорска. Существующая в Иркутске программа "Развитие застроенных территорий", по которой строительные компании получают земли с ветхим жильем, расселяют их и на этом месте строят высотки, в последние годы стала буксовать. А переход на эскроу-счета сделал ее практически невозможной.

В Новосибирске мнения насчет общероссийской программы реновации разделились. Так, гендиректор компании SKY Group Владимир Литвинов уверен, что нужно определиться с понятиями "реновация", "реконструкция", описать статус и полномочия застройщика. Член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин убежден, что "грандиозные проекты" вроде реновации возникают тогда, когда в бюджете появляются деньги, а рядом — желающие их освоить. И пока целью реновации будет получение прибыли частными компаниями, а не решение проблемы ветхого жилья как таковой, законы не помогут навести порядок в этой сфере.

В Астрахани жилищные проблемы перетекают в уголовную плоскость: в июле здесь было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников, которые отвечали за расселение из ветхого жилого фонда. Жильцам десятки раз отказывали в признании их уже разваливающихся домов аварийными. А те, кого все-таки переселили, радовались недолго: новые квартиры оказались еще более аварийными, чем прежние.

Амбициозный проект заявил в 2017 году Самарский областной фонд жилья и ипотеки: на месте "хрущевок" в центре региональной столицы предполагалось строить жилье экономкласса. Однако планы не сбылись: у фонда начались финансовые проблемы, а его бывший руководитель стал фигурантом уголовного дела, которое сейчас рассматривается в суде.