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В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников 

Lenta.ru + ещё 4
Сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников
Фото: ТАСС
С 1 ноября 2019 года Росреестр обязан уведомлять владельцев недвижимости об изменении статуса собственника. Вступивший в силу закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Росреестр должен поставить собственника в известность, если в отношении его объекта недвижимости в службу поступит заверенное электронной подписью заявление о переходе или прекращении права собственности на жилье. Мера направлена на борьбу с участившимися случаями мошенничества, когда преступники подделывают неподтвержденные электронные подписи.
Уведомление будет отправлено по адресу электронной почты, которую гражданин внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде. Без подобной записи в реестре заключить соглашение дистанционно будет невозможно. Отметка в ЕГРН должна появиться не позднее пяти рабочих дней с момента подачи заявления.
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Теги:
Недвижимость , Росреестр
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