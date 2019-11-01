В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

С 1 ноября 2019 года Росреестр обязан уведомлять владельцев недвижимости об изменении статуса собственника. Вступивший в силу закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Росреестр должен поставить собственника в известность, если в отношении его объекта недвижимости в службу поступит заверенное электронной подписью заявление о переходе или прекращении права собственности на жилье. Мера направлена на борьбу с участившимися случаями мошенничества, когда преступники подделывают неподтвержденные электронные подписи.

Уведомление будет отправлено по адресу электронной почты, которую гражданин внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде. Без подобной записи в реестре заключить соглашение дистанционно будет невозможно. Отметка в ЕГРН должна появиться не позднее пяти рабочих дней с момента подачи заявления.