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Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Микрокредиты запретили выдавать под залог жилья
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
С пятницы, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья или доли в нем, сообщает «Российская газета». Соответствующий законопроект ранее подписал президент России Владимир Путин.
Кроме того, в законе прописаны требования к размеру собственных средств МФО. Вместо 10 тысяч рублей капитал компаний должен составлять минимум миллион рублей с 1 июля 2020 года, до 2024 года эта планка будет ежегодно увеличиваться на миллион.
Как говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот закон позволит «пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства». Тем не менее МФО все же смогут выдавать кредиты под залог нежилого помещения.
В феврале Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны МФО и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.
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Теги:
Недвижимость , Личный счет , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , "Российская газета"
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