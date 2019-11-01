Микрокредиты запретили выдавать под залог жилья

Микрокредиты в России запретили выдавать под залог жилья

С пятницы, 1 ноября, в России вступил в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья или доли в нем, сообщает «Российская газета». Соответствующий законопроект ранее подписал президент России Владимир Путин

Кроме того, в законе прописаны требования к размеру собственных средств МФО. Вместо 10 тысяч рублей капитал компаний должен составлять минимум миллион рублей с 1 июля 2020 года, до 2024 года эта планка будет ежегодно увеличиваться на миллион.

Как говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин , этот закон позволит «пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства». Тем не менее МФО все же смогут выдавать кредиты под залог нежилого помещения.

В феврале Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны МФО и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.