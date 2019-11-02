Жители российского города отдают квартиры даром

Местные жители готовы отдать свое жилье даром, но никто не берет. Вот как живет этот город

Российский менталитет прочно ориентирован на обладание недвижимостью как признак жизненного успеха и гарант спокойного будущего. Тем удивительнее видеть, как люди массово отдают свое жилье даром — хоть местной администрации, хоть первому встречному. «Лента.ру» предлагает пройтись по улицам Воркуты — заполярного города, из которого жители бегут, бросая квартиры с мебелью и вещами.

Причина — закрытие угольных шахт, на которых работали воркутяне. Угольная отрасль стала для Воркуты градообразующей: поселок Рудник, из которого затем вырос город, был заложен в 1931 году, в 1932-м появились первые шахты. К началу 1940-х население Воркуты составляло около 7 тысяч человек, к концу 1950-х — уже 56 тысяч.

Это не может не сказываться на стоимости жилья: республика Коми регулярно входит в рейтинги регионов с падающими ценами — при том, что в среднем по стране квадратные метры уверенно дорожают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Никогда, никогда не оставляй форточку открытой на ночь Фото: @shimoda_06 #мояворкута #воркута #myvorkuta #vorkuta Публикация от Моя Воркута (@myvorkuta) 19 Мар 2019 в 2:34 PDT Цены на жилье в самой Воркуте, если судить по открытыми источникам, могут достигать 3,7 миллиона рублей — столько стоит самая дорогая квартира города в базе Domofond. Однако, по отзывам местных риелторов, с такими запросами о покупателях можно забыть: квартиру в хорошем состоянии, с качественным ремонтом и полной меблировкой, можно продать в пределах полумиллиона рублей — и это будет хорошая сделка.

К слову, наличие меблировки на местном рынке жилья вообще вряд ли может считаться серьезным конкурентным преимуществом. Многие жители уезжают из города, оставляя квартиры вместе с мебелью: стоимость перевозки вещей, в случае переезда на «большую землю», сопоставима со стоимостью самой недвижимости. Которую очень и очень проблематично продать.

Низкий спрос приводит к тому, что уезжающие из Воркуты жители отдают свои квартиры городской администрации. Местные власти принимают в дар не все жилье: квартиры должны быть «в надлежащем санитарном состоянии», жилье в пригородных поселках не рассматривается.

Речь идет о поселках так называемого «Воркутинского кольца» — с закрытием большинства шахт эти поселки стали «призраками». Некоторые официально закрыты, некоторые — как поселок Северный — живут, несмотря на значительное количество пустующих зданий. Местная администрация постепенно переселяет в Северный семьи из полностью опустевших населенных пунктов «кольца».

Уезжающие на материк жители Северного тоже пытаются продать свое жилье. В базе ЦИАН на момент публикации размещено три объявления — от 70 до 300 тысяч рублей за квартиру. В таком бюджете предлагается приобрести двух— и трехкомнатные квартиры. В базе Domofond минимальная стоимость квартиры в поселке — 40 тысяч рублей, в самой Воркуте — 50 тысяч рублей. Значительная часть объявлений включает слова «продаю в связи с переездом».

Покупатели заполярной недвижимости редки, но они все-таки есть. По словам риелторов, жильем в Воркуте интересуются жители ближнего зарубежья — прежде всего, Украины и Киргизии.

В октябре 2019-го о желании стать собственником квартиры в Воркуте заявил известный блогер Илья Варламов — по его словам, покупку жилья он рассматривает как альтернативу гостинице на время посещения города. Варламов обозначил пределы интересующего бюджета: от 30 до 100 тысяч рублей за квартиру.

В большинстве случаев воркутинцы, размещающие объявление о продаже жилья на открытых площадках, рассчитывают на больший бюджет, но найти квартиру стоимостью до 100 тысяч рублей в городе несложно — по нескольку вариантов есть во всех основных базах недвижимости.

Один из вариантов — «трешка» площадью 70 квадратных метров на Авиационной улице. Жилье продается всего по тысяче рублей за квадратный метр. Если же все-таки обратить внимание на поселок Северный — за 55 тысяч рублей можно приобрести четырехкомнатную квартиру. «Недорого — потому что так захотел собственник», — отмечается в объявлении.

Подобная щедрость легко объяснима — если просто бросить недвижимость, придется оплачивать коммунальные услуги. Кстати, наличие значительных задолженностей за услуги ЖКХ — типичный случай для воркутинских квартир, и при покупке местной недвижимости ситуацию с «коммуналкой» стоит выяснить заранее. Так что недвижимость в Воркуте постепенно становится активом с отрицательной стоимостью.