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Местные жители готовы отдать свое жилье даром, но никто не берет. Вот как живет этот город 

Lenta.ru 1 час назад
Жители российского города отдают квартиры даром
Фото: @shimoda_06
Российский менталитет прочно ориентирован на обладание недвижимостью как признак жизненного успеха и гарант спокойного будущего. Тем удивительнее видеть, как люди массово отдают свое жилье даром — хоть местной администрации, хоть первому встречному. «Лента.ру» предлагает пройтись по улицам Воркуты — заполярного города, из которого жители бегут, бросая квартиры с мебелью и вещами.
В конце 1980-х — середине 1990-х население Воркуты достигло пика, перевалив за сотню тысяч человек. Максимальные значения — 116-117 тысяч человек — наблюдались в 1991-1992 годах, и сразу после этого численность населения пошла на убыль.
Причина — закрытие угольных шахт, на которых работали воркутяне. Угольная отрасль стала для Воркуты градообразующей: поселок Рудник, из которого затем вырос город, был заложен в 1931 году, в 1932-м появились первые шахты. К началу 1940-х население Воркуты составляло около 7 тысяч человек, к концу 1950-х — уже 56 тысяч.
Сейчас численность населения вернулась к этим показателям. В 2018-м в городе насчитывалось около 58 тысяч жителей, а в 2019-м — уже 56 тысяч, и люди продолжают уезжать.
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Воркута, 67 параллель. ➖➖➖➖➖➖➖ ℹ️Памятник был установлен в 1984 году. Он представляет собой символический голубого цвета земной шар, опоясанный серебристой полосой с надписью «Воркута 67 параллель». Конструкция установлена на четырехметровой высоте и достигает 14 метров в диаметре. ➖➖➖➖➖➖➖ ⛔Сообщество без рекламы 🔝Только топ фото 📲Присылайте фото, опубликуем😉 🚫Нецензурная лексика=бан‼️ ♻️Наш хэштэг♻️ ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #lovekomi 💌Отмечайте @komipicture В комментариях под своими постами😉, увидим, опубликуем💌✌️ ➖➖➖➖➖➖➖

Публикация от  komipicture (@komipicture)

Скорее всего, данные Росстата даже скромнее реальных цифр: статистика на сайте городской администрации говорит об оттоке 1,26 тысячи человек в квартал — соответственно, за год цифра может составлять 5-6 тысяч жителей.
Это не может не сказываться на стоимости жилья: республика Коми регулярно входит в рейтинги регионов с падающими ценами — при том, что в среднем по стране квадратные метры уверенно дорожают.
Цены на жилье в самой Воркуте, если судить по открытыми источникам, могут достигать 3,7 миллиона рублей — столько стоит самая дорогая квартира города в базе Domofond. Однако, по отзывам местных риелторов, с такими запросами о покупателях можно забыть: квартиру в хорошем состоянии, с качественным ремонтом и полной меблировкой, можно продать в пределах полумиллиона рублей — и это будет хорошая сделка.
К слову, наличие меблировки на местном рынке жилья вообще вряд ли может считаться серьезным конкурентным преимуществом. Многие жители уезжают из города, оставляя квартиры вместе с мебелью: стоимость перевозки вещей, в случае переезда на «большую землю», сопоставима со стоимостью самой недвижимости. Которую очень и очень проблематично продать.
Низкий спрос приводит к тому, что уезжающие из Воркуты жители отдают свои квартиры городской администрации. Местные власти принимают в дар не все жилье: квартиры должны быть «в надлежащем санитарном состоянии», жилье в пригородных поселках не рассматривается.
Речь идет о поселках так называемого «Воркутинского кольца» — с закрытием большинства шахт эти поселки стали «призраками». Некоторые официально закрыты, некоторые — как поселок Северный — живут, несмотря на значительное количество пустующих зданий. Местная администрация постепенно переселяет в Северный семьи из полностью опустевших населенных пунктов «кольца».
Уезжающие на материк жители Северного тоже пытаются продать свое жилье. В базе ЦИАН на момент публикации размещено три объявления — от 70 до 300 тысяч рублей за квартиру. В таком бюджете предлагается приобрести двух— и трехкомнатные квартиры. В базе Domofond минимальная стоимость квартиры в поселке — 40 тысяч рублей, в самой Воркуте — 50 тысяч рублей. Значительная часть объявлений включает слова «продаю в связи с переездом».
Квартиры, которые горожане по договору дарения передают мэрии, отдаются под расселение ветхого фонда. По данным администрации, дарят одну-две квартиры в месяц. Мэр Воркуты Игорь Гурьев в октябре 2019-го заявил о том, что огромное количество пустующего жилья на балансе города стало настоящей проблемой для властей — властям приходится оплачивать капремонт и эксплуатационные платежи, и это обходится городу в сотни миллионов рублей. Чтобы избежать этих расходов, пустующие дома постепенно отключают от коммуникаций.
Покупатели заполярной недвижимости редки, но они все-таки есть. По словам риелторов, жильем в Воркуте интересуются жители ближнего зарубежья — прежде всего, Украины и Киргизии.
В октябре 2019-го о желании стать собственником квартиры в Воркуте заявил известный блогер Илья Варламов — по его словам, покупку жилья он рассматривает как альтернативу гостинице на время посещения города. Варламов обозначил пределы интересующего бюджета: от 30 до 100 тысяч рублей за квартиру.
Как и городские власти, Варламов не интересуется жильем в поселках «Воркутинского кольца». Особых требований к состоянию самого дома и благоустройства окружающей территории блогер не задает — его вполне устроит жилье в обычном для города жилом фонде. Визуальный ориентир, размещенный Варламовым в блоге, примерно соответствует следующему фото.
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East, Russia, Vorkuta. Europe Orbi. Exploration for five years of the five geographical extremes of Europe. From the most northerly, in Norway, to the southeast, in an Island near Crete, passing by the center in Lithuania, then from the most oriental point, in Russia to the most western point, in Portugal. At a time when many nations still tend to hold on to their borders, these pictures show Europe focusing on land, a piece of Eurasian continent, where human beings, cities and nations pass through and vanish as a dream. The five extremes connect and extend in the same area of land, a raw Europe, yet open. @festival.manifesto @inlandstories #inlandstories #photography #documentary #storytelling #narrativephotography #documentaryphotography #filmisnotdead #filmphotography #analog #analogphotography #blackandwhite #blackandwhitephotography #russia #ricohtls401 #vorkuta #ilfordhp5

Публикация от  Jef Bonifacino (@jefbonifacino)

В большинстве случаев воркутинцы, размещающие объявление о продаже жилья на открытых площадках, рассчитывают на больший бюджет, но найти квартиру стоимостью до 100 тысяч рублей в городе несложно — по нескольку вариантов есть во всех основных базах недвижимости.
Один из вариантов — «трешка» площадью 70 квадратных метров на Авиационной улице. Жилье продается всего по тысяче рублей за квадратный метр. Если же все-таки обратить внимание на поселок Северный — за 55 тысяч рублей можно приобрести четырехкомнатную квартиру. «Недорого — потому что так захотел собственник», — отмечается в объявлении.
Если постараться, можно найти и совсем бюджетные варианты — например, квартира в доме на бульваре Шерстнева выставлена на продажу всего за один рубль.
Подобная щедрость легко объяснима — если просто бросить недвижимость, придется оплачивать коммунальные услуги. Кстати, наличие значительных задолженностей за услуги ЖКХ — типичный случай для воркутинских квартир, и при покупке местной недвижимости ситуацию с «коммуналкой» стоит выяснить заранее. Так что недвижимость в Воркуте постепенно становится активом с отрицательной стоимостью.
Видео дня. Услуги ЖКХ хотят собрать в единой платежке
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